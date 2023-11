Mercato Milan, fatto un tentativo per Guirassy: ecco le volontà del giocatore ULTIME

Mercato Milan, fatto un tentativo per Guirassy: ecco le volontà del giocatore. Le ULTIME notizie

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il mercato Milan ha fatto un tentativo per l’attaccante dello Stoccarda Guirassy. Ecco le sue parole agli studi di SkySport24.

PAROLE – «Il Milan ha fatto un tentativo per prendere Guirassy, attaccante dello Stoccarda. Ha fatto 14 gol e ha una clausola rescissoria che gli permette di venire via a gennaio ma il giocatore preferirebbe non trasferirsi a gennaio. Il Milan vuole un attaccante forte e se avrà questa opportunità, allora farà un’operazione. Il Milan, tra gennaio e giugno, prenderà due attaccanti».