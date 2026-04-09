Mercato Milan, occhio al colpo Spinazzola: è in scadenza! Rossoneri alla porta. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato estivo entra nel vivo e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il futuro del terzino azzurro sembra essere sempre più lontano dal capoluogo campano, con una clamorosa virata verso il Nord.

L’offerta del Napoli: un rinnovo al ribasso

Circa tre mesi fa, la società di Aurelio De Laurentiis aveva mosso i primi passi per trattenere il calciatore, proponendo un contratto annuale con cifre al ribasso rispetto all’ingaggio percepito attualmente. Una mossa che non sembra aver convinto l’entourage del giocatore, il quale si aspettava un riconoscimento diverso per il proprio contributo in campo. Il Napoli, temporeggiando, ha lasciato uno spiraglio aperto che i rivali non hanno tardato a sfruttare.

Il blitz del Milan: Tare e Allegri puntano l’esterno

In questa fase di stallo si è inserito con prepotenza il Milan. Il Direttore Sportivo Igli Tare ha individuato in Spinazzola il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina. La strategia dei rossoneri è chiara: il Diavolo ha messo sul piatto un contratto biennale a cifre sensibilmente superiori rispetto a quelle offerte dai partenopei.

L’operazione ha ricevuto il via libera totale da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vede nel terzino un elemento fondamentale per alternare i moduli tattici e garantire cross di qualità per le punte.