Mercato Milan, scelto il sostituto di Gabbia: spunta il suo nome! Si tratta del giovane difensore del Montpellier

Il mercato del Milan non finisce con Yunus Musah. La dirigenza rossonera è a lavoro per cercare anche un altro nome per la difesa: un sostituto di Mattia Gabbia, traferitosi al Villarreal.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Milan sta lavorando per Maxime Esteve, centrale classe 2001 del Montpellier.