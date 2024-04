Mercato Milan, sogno Buongiorno ma affare complicato: può arrivare a Milanello SOLO così

Mercato Milan, Alessandro Buongiorno resta il grande sogno per la difesa rossonera: può arrivare a Milanello solo così

Come riportato da Tuttosport, Alessandro Buongiorno continua ad essere il grande sogno del calciomercato Milan per la difesa della prossima stagione dopo il tentativo concreto andato a vuoto lo scorso gennaio.

A frenare il club rossonero è però la valutazione di Urbano Cairo: 40 milioni di euro. Il patron dei granata, che spera nell’asta internazionale, non intende fare sconti e dunque ad oggi, considerando anche che il Milan riserverà gran parte del budget per il centravanti, l’unico modo per vedere Buongiorno a Milanello è tramite il sacrificio di un big della rosa rossonera.