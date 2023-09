David Milan: l’Inter lancia la sfida, Furlani conta su questo! ULTIME. Il centravanti è finito nel mirino di entrambe, ma il Milan ha questo!

Derby non solo in campo, ma anche sul mercato. Sia il Milan sia l’Inter sono a caccia del centravanti: non bastano i colpi Thuram e Arnautovic da una parte e Jovic dall’altra. Entrambe hanno in mente lo stesso nome, accostato anche a Juve e Napoli: Jonathan David del Lille.

Il giocatore canadese, in scadenza nel giugno del 2025, è finito nel mirino delle due milanesi. Il Milan ci ha provato già questa estate, ma il prezzo di 60-70 milioni l’ha frenato. Il tentativo per il prestito negli ultimi giorni di mercato è fallito, così ci riproverà l’anno prossimo. Il Milan che con il Lille ha un buon feeling.