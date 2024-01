Mercato Milan, nulla da fare per Soyuncu: accordo con un altro club

Mercato Milan, nulla da fare per Soyuncu: accordo per il passaggio in un altro club. Il turco lascerà l’Atletico Madrid

Accostato al mercato Milan come profilo gradito per la difesa, Caglar Soyuncu è pronto a lasciare l’Atletico Madrid ma non vestirà la maglia rossonera. Sulle sue tracce, oltre al Diavolo, c’era anche il Porto.

Come fa sapere AS dalla Spagna, il centrale turco sarebbe in dirittura d’arrivo al Fenerbahce, dove troverà Bonucci, Dzeko e Krunic. Il motivo della scelta fatta dal difensore ha a che fare con la volontà di ottenere un maggior minutaggio, in modo da poter partecipare ai porssimi Europei con la Turchia