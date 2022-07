Il Milan potrebbe virare su Douglas Luiz se salta Renato Sanches: i dettagli

Come riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe già pronta l’alternativa su cui virare nel caso in cui Renato Sanches scelga il PSG e non i rossoneri: Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa il cui contratto scade nel 2023 e che ha già informato il club di Birmingham di non voler rinnovare