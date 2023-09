Mercato Milan, rientrato il caso Dia alla Salernitana? Cosa succede

Arrivano alcuni aggiornamenti sul caso Dia-Salernitana: l’attaccante era stato accostato al mercato del Milan in estate

Obiettivo del mercato Milan per l’attacco, Boulaye Dia è ai ferri corti con la Salernitana dopo che la società campana si è opposta al suo trasferimento in extremis al Wolverhampton. Arrivano alcuni aggiornamenti sulla questione, dopo che il calciatore si è rifiutato di tornare a Salerno dopo gli impegni con la nazionale, preferendo fare visita alla famiglia in Francia.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, il senegalese ha fatto ritorno a Salerno. Il caso riguardante lui è momentaneamente rientrato grazie all’opera diplomatica di Iervolino e De Sanctis. Da capire cosa succederà nella sessione invernale di calciomercato.