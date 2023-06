Milan Rebic: problemi sul mercato in uscita. I dettagli. Il croato è pronto a lasciare i rossoneri, ma l’ingaggio è un problema

C’è un problema sul mercato in uscita per il Milan. Si tratta del caso di Ante Rebic, pronto a salutare i rossoneri in questa sessione di mercato.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, solo richieste di prestito da parte dei club turchi per il giocatore croato.