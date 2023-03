Mercato Milan, quanto vale ora Maignan? Ecco la cifra da capogiro. Maldini e Massara conoscono bene il valore del portiere francese

Il Milan vuole blindare Mike Maignan. Il portiere francese è considerato uno dei cinque portiere più forti del mondo e i rossoneri vogliono trattenerlo. La plusvalenza, però, nel caso di cessione non mancherebbe.

Il portiere è stato acquistato da Lille per 14,2 mln, una cifra irrisoria se si pensa a quanto varrebbe adesso: il Milan non si siederebbe al tavolo per una cifra inferiore ai 60 milioni. Lo scrive Tuttosport.