Mercato Milan: c’è il prezzo di Barak. Concorrenza Atalanta-Napoli per il centrocampista del Verona

Obiettivo Barak per il Napoli. Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha scelto il centrocampista ceco come sostituto di Fabian Ruiz. Barak ha l’identikit giusto per quanto riguarda potenza fisica, strappo e senso del gol.

Sul calciatore del Verona c’è anche l’interesse dell’Atalanta e D’Amico chiede 20 milioni per il centrocampista. Il giocatore negli ultimi mesi è stato accostato anche al Milan