Mercato Milan, Pioli elogia Diaz: si cerca l’acquisto a titolo definitivo. È l’obiettivo del club rossonero per la prossima estate

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha speso solo parole di elogio per Brahim Diaz, il giocatore rossonero in prestito dal Real Madrid.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero vuole provare ad acquistarlo a titolo definitivo nella prossima sessione di mercato.