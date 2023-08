Origi Milan: primi ostacoli per il Torino! Cosa succede. Non solo la concorrenza, ma torna il problema dell’ingaggio

Il Torino ha chiesto informazioni per Divock Origi, attaccante belga in uscita dal Milan. Superare la concorrenza di Burnley e Udinese non sembra un problema, ma l’ingaggio sì.

L’attaccante guadagna 4 milioni netti a stagione fino al 2026, ma i granata hanno fissato il tetto degli ingaggi sotto i 2. Sarebbe dunque implicito che serve un aiuto da parte dei rossoneri per concludere l’affare. Lo riporta Tuttosport.