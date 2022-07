Mercato Milan, oggi è il giorno decisivo per De Ketelaere: Maldini e Massara in Belgio

Oggi è il giorno decisivo per De Ketelaere al Milan: Maldini e Massara volano in Belgio

L’accordo tra Milan e Brugges per Charles De Ketelaere potrebbe essere vicino ma ancora non è stato trovato e la dirigenza rossonera sta concentrando tutti i suoi sforzi su questa trattativa: tanto che Maldini e Massara andranno in Belgio.

Come riportato da Tuttosport, Paolo Maldini e Ricky Massara sarebbero pronti nella giornata di oggi a volare in Belgio, destinazione Bruges, per dare l’accelerata definitiva alla trattativa che potrebbe portare De Ketelaere alla corte di Pioli.