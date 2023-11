Mercato Milan, duello con la Juve: nel mirino c’è quel difensore

Mercato Milan, Lloyd Kelly è un nome caldo per il club rossonero: Furlani deve stare attento alla concorrenza della Juve

Come riporta La Gazzetta dello Sport la Juve a fine stagione si appresta a salutare Alex Sandro che andrà in scadenza di contratto e volerà in Arabia Saudita.

Per sostituirlo in pole c’è Tiago Djalò del Lilla, seguito a ruota da Lloyd Kelly del Bournemouth e da Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Se il primo, il portoghese, è un destro che gioca anche a sinistra, l’inglese e lo spagnolo sono mancini naturali. Non un dettaglio dal momento che a liberare spazio sarà Alex Sandro, al momento l’unico sinistro originale del reparto difensivo di Allegri.

Djalò è un giovane-vecchio pallino (23 anni) tanto che la Juventus continua a “marcarlo” nonostante l’ex Sporting non sia ancora tornato in campo con il Lilla dopo l’infortunio di marzo scorso ai legamenti del ginocchio. Sull’ex Primavera del Milan ci sono pure l’Inter e il Barcellona. Discorso analogo per Kelly: il recente blitz inglese dei rossoneri ha messo in luce anche l’interesse dei bianconeri e soprattutto quello del Tottenham, che potrebbe ten- tare il gioco d’anticipo già durante il mercato di gennaio. Le insidie sono tante, soprattutto nel caso dei parametri zero: così in lista resiste anche Hermoso dell’Atletico.