Mercato Milan, Guirassy sempre nei radar: Furlani e Moncada vogliono capire questa cosa

Mercato Milan, Guirassy dello Stoccarda resta nei radar del club rossonero: Furlani e Moncada vogliono capire questa cosa

Tra gli attaccanti seguiti dal calciomercato Milan c’è anche Guirassy dello Stoccarda in vista del mese di gennaio.

La punta ha avuto un inizio da urlo in Bundesliga e ha un’appetibile clausola da 17 milioni di euro valida già in inverno. Avendo 27 anni, Furlani e Moncada vogliono capire se quello in corso è solo un exploit momentaneo o il segno di una tardiva maturazione calcistica. Le valutazioni sono in corso. Lo riporta Tuttosport.