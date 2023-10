Mercato Milan, rispunta Taremi: a gennaio nuovo tentativo? La situazione

Mercato Milan, riprende quota l’idea Mehdi Taremi: nuovo tentativo dei rossoneri a gennaio? La posizione di Furlani

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan potrebbe tornare a bussare alle porti di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe ’92 in scadenza di contratto col Porto al termine della stagione e vicinissimo al club rossonero già in estate.

Da capire quanto i rossoneri saranno disposti a spendere e se il Porto deciderà di privarsi del proprio bomber a metà stagione.