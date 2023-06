Mercato Milan, altro nome per la trequarti! Le ultimissime. Occhi su Thiago Almada, argentino e campione del mondo in Qatar

Il Milan è alla ricerca di un trequartista. Nonostante il colpo Kamada, i rossoneri guardano per quel ruolo e hanno puntato un nuovo nome: si tratta di Thiago Alamada, argentino classe 2001.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’argentino è considerato un talento da anni e per questo è stato portato in Qatar, vincendo così il Mondiale. Da capire, però, se il club pensa a lui insieme a Kamada o come alternativa.