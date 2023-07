Musah Milan: c’è l’offerta iniziale al Valencia! Cosa succede. Si parte dalla base di 16 milioni, ma non si avanza per ora

È in uno stato di fermo la trattativa tra Milan e Valencia per Yunus Musah. Il club rossonero ha trovato l’accordo con il giocatore per due milioni all’anno, ma manca l’intesa con il club.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fatto un’offerta di 16 milioni ma da quella non si è scostata. Ora attende al Valencia decidere: c’è anche l’interessamente del Fulham, ma nulla di concreto all’orizzonte.