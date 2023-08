Mercato Milan, Mourinho: «Morata? Ti dico solo che…». II tecnico della Roma ha parlato dell’obiettivo di mercato di Milan e Roma

Intervistato dal Corriere dello Sport, José Mourinho si è espresso così a proposito di Alvaro Morata, obiettivo di mercato del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

MORATA – «Ti dico solo che non è Mbappé. Non è Mbappé, però penso sempre, anche quando non siamo d’accordo, che Pinto voglia le stesse cose che voglio io. Sì, sono sicuro, sicuro. L’obiettivo comune è che la squadra ottenga il miglior risultato possibile».