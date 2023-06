Morata Milan: il giocatore spinge per il ritorno, i rossoneri… L’attaccante vuole tornare in Italia: Milano la destinazione principale

Il Milan ha bisogno di rifare anche il reparto offensivo. Ad ora, le uniche due certezze sono Rafa Leao e Olivier Giroud, che giovane però non è. I rossoneri dunque cercano un attaccante e piace Alvaro Morata.

Come scrive Tuttosport, l’obiettivo di mercato spinge per tornare in Italia: la Juventus non è ad oggi un’ipotesi, mentre il Milan sarebbe un approdo gradito.