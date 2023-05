Mercato Milan, piace Mazzocchi della Salernitana: l’idea è questa!

Mercato Milan, piace Mazzocchi della Salernitana: idea scambio! I rossoneri valutano il laterale, mentre Sousa vorrebbe Adli

Scambio in vista tra Milan e Salernitana. Ai rossoneri piace Mazzocchi, in quell’ottica per cui Maldini e Massara sono a caccia di giocatori italiani da inserire in rosa.

Paulo Sousa, invece, potrebbe ritrovare un suo ex giocatore: si tratta di Adli. Il giocatore nella giornata di ieri ha tenuto una festa per unire la squadra prima della sfida con la Juventus, ma è comunque destinato a partite. Lo riporta Tuttosport.