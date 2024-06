Mercato Milan, Marchetti SPIEGA: «Fase di casting per l’attacco, NESSUNO rientra nel quadro tracciato dalla società»

Il giornalista Luca Marchetti fa il punto sulle mosse in attacco per il mercato Milan: chi potrà essere l’erede di Giroud?

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Luca Marchetti si focalizza sul mercato Milan, in particolare sulla scelta del nuovo attaccante per il futuro. I rossoneri, come spiega il giornalista, continuano a valutare vari profili senza aver preso ancora una decisione.

PAROLE – «Attaccante Milan? Nessuna novità, in questo momento c’è la fase di casting. Rimangono tutti i nomi per il sostituto di Giroud, nessuno al momento rientra nel quadro preciso: o per età, o per prezzo, o per l’ingaggio o per le commissioni».