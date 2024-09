Mercato Milan, spunta l’ANEDDOTO che fa FELICE Ibrahimovic: il top player ha preso QUESTA decisione

Mercato Milan, spunta l’aneddoto su Rafael Leao: il portoghese ha voluto rimanere assolutamente in rossonero

Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, non c’è stato nulla di concreto tra il Barcellona e Rafael Leao negli ultimi giorni di agosto nonostante le tante voci provenienti dalla Spagna. Rafa per il calciomercato Milan resta intoccabile.

PAROLE – «Dalle informazioni che ho, il nome di Rafael Leao accostato al Barcellona negli ultimi giorni di calciomercato è stato tanto rumore senza molto dietro. Non c’era nulla di concreto».