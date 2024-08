Mercato Milan, le USCITE non sono ancora TERMINATE? Ecco il piano dei rossoneri per gli ESUBERI

Il mercato del Milan non è ancora finito, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in uscita. Le ultime

Il mercato Milan, dopo aver ceduto Adli in prestito alla Fiorentina, sembra intenzionato a sfoltire ulteriormente la rosa a disposizione di mister Fonseca. Gli ultimi due giorni di calciomercato potrebbero riservare sorprese sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club rossonero non esclude la possibilità di cedere Ismael Bennacer e/o Alexis Saelemaekers. Bennacer è seguito con interesse dall’Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League, mentre Saelemaekers è finito nel mirino della Roma, che avrebbe proposto uno scambio con l’attaccante Tammy Abraham.