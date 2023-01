Mercato Milan, l’Adana Demirspor non molla Bakayoko: le ultime

Mercato Milan, l’Adana Demirspor è a Milano: il club turco vuole convincere Bakayoko ad accettare il trasferimento

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, l‘Adana Demirspor è giunta a Milano per convincere Tiemoué Bakayoko ad accettare il trasferimento in Turchia.

In caso di esito positivo, il Milan interromperebbe immediatamente il prestito dal Chelsea con gli inglesi pronti a liberarlo a parametro zero.