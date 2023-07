Kamada Milan: cambiano le regole, è ritorno di fiamma? La verità! Il trequartista del Francoforte non rientra più nei piani del Milan

La FIGC cambia tutto. Calciatori inglesi e svizzeri vengono equiparati ai comunitari: questo vuol dire che non occuperanno lo slot extracomunitario. In casa Milan, questo significa che si libero un posto, lasciato libero dal britannico Loftus-Cheek.

Il Milan guarderà indietro per questo slot? La risposta è no. Quindi, è escluso che i rossoneri tornino sulle tracce di Daichi Kamada, in virtù anche dell’acquisto di Christian Pulisic. Lo scrive il Corriere dello Sport.