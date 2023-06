Mercato Milan, la Juve lancia la sfida: due obiettivi comuni

Mercato Milan, la Juve lancia la sfida: spuntano due obiettivi comuni. I bianconeri sondano Loftus-Cheek e soprattutto Pulisic

La Juventus di Massimiliano Allegri lancia la sfida al Milan per due obiettivi di mercato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha presentato una lista di giocatori che è disposto a inserire come parziale contropartita per arrivare a Vlahovic.

I due nomi sono di due centrocampisti, seguiti dai rossoneri a fasi alterne: si tratta di Loftus-Cheek e di Pulisic. I rossoneri, infatti, dopo il cambio in dirigenza, spingerebbero più per il secondo che per il primo.