Mercato Milan, Brassier preme: vuole i rossoneri. Furlani avvisa il Brest, cosa sta succedendo

Mercato Milan, Brassier preme per sbarcare a Milanello: interesse ricambiato ma Furlani avvisa il Brest. Cosa sta succedendo

Il calciomercato Milan è ancora alla ricerca di un difensore che possa arricchire il pacchetto arretrato dopo il ritorno di Matteo Gabbia.

In questo senso, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Brassier del Brest ha scelto i rossoneri e sta facendo pressione sul club francese per lasciarlo andare. Tuttavia Furlani e Moncada, che ricambiano l’interesse, hanno avvisato le parti in causa: l’operazione potrà andare in porto solo se il Brest abbasserà le pretese dai 12-13 milioni richiesti a circa 8-9. Si continua a lavorare con fiducia.