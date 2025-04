Mercato Milan, Moncada pesca in Premier League! Colpo a zero, occasione ghiotta sul tavolo

Condividi via email

Mercato Milan, i rossoneri stanno sondando diversi profili in caso di partenza di Maignan: tra le opzioni anche Ortega del Manchester City

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan, ancora alle prese col rinnovo di Mike Maignan, sta valutando alcune importanti opzioni nel caso in cui il portiere francese lasciasse Milanello senza prolungare l’attuale accordo in scadenza a giugno del 2026.

Tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello di Stefan Ortega, portiere del Manchester City che andrà via a parametro zero al termine della stagione.