Mercato Milan, pazza idea Aubameyang per l’attacco dei rossoneri! Tutte le novità e le possibili mosse della dirigenza

Non solo Taremi del Porto. Il Milan continua la propria caccia a una nuova punta da regalare a Pioli e che possa aiutare il tecnico nelle rotazioni in una stagione ricca di impegni.

Come riportato da Sportitalia, i rossoneri hanno fatto qualche sondaggio esplorativo anche per Aubameyang: i costi sono proibitivi a livello di ingaggio in relazione all’età ma c’è apprezzamento per le qualità del giocatore.