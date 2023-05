Mercato Milan, in estate sarà vera rivoluzione in attacco: non solo Ibrahimovic, ecco tutti i nomi in partenza

In estate si preannuncia una vera e propria rivoluzione sul mercato in casa Milan, perlomeno per quanto riguarda il parco attaccanti. Non solo Ibrahimovic, almeno altri due calciatori potrebbero dire addio.

In particolare Rebic sembra avere ormai la valigia pronta, mentre su Origi dovrebbero esserci presto delle riflessioni. A riportarlo è Alfredo Pedullà.