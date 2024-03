Mercato Milan, doppio obiettivo in difesa: ci pensa Ibrahimovic. Loro due possono arrivare così a Milanello

Mercato Milan, i rossoneri hanno un doppio obiettivo per la difesa della prossima stagione: Lacroix e Brassier nel mirino di Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre al sogno Buongiorno, sono due gli obiettivi del calciomercato Milan per la difesa della prossima stagione, entrambi accomunati da una particolare condizione contrattuale.

Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg sono in cima alla lista delle preferenze di Zlatan Ibrahimovic: entrambi in scadenza nel 2025 possono arrivare a prezzo di saldo a Milanello. Se la pista Buongiorno dovesse arenarsi non è escluso il doppio colpo.