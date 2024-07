Mercato Milan, Ibrahimovic ha un Mister X in attacco. Ma il NOME c’è: «Abbiamo un giocatore in mente»

Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di Fonseca al Milan, ha parlato così del rinforzo in attacco. Le sue parole

Durante la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca al Milan, ha preso la parola anche Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dello svedese sul nuovo attaccante rossonero.

NUOVI ACQUISTI – «Questa è una delle mosse che abbiamo fatto ma non abbiamo fretta. Il mercato è lungo, i nuovi acquisti arriveranno. Stiamo parlando, stiamo discutendo. Niente è chiuso. Per Zirkzee è passato, abbiamo un giocatore in mente, non faccio il nome ma c’è qualcuno che puntiamo».

3 ATTACCANTI – «Bisogna trovare soluzioni per quei giocatori che non avranno spazio e che sono dentro. 3 attaccanti? Mister X è sicuro, poi dipende dalle situazioni. Jovic è nostro, poi dipende dal mister quanti attaccanti gli servono. Vogliamo giocatori che vogliono essere utilizzati in modo positivo. Poi vogliamo spingere nel Milan Futuro per essere presenti quando sarà. 3 attaccanti è possibile, niente lo è».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC