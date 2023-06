Hjulmand Milan: è una corsa a due, ecco chi è in vantaggio

Hjulmand Milan: corsa a due per il giocatore, ecco chi è in vantaggio. Oltre ai rossoneri, c’è anche il Borussia Dortmund

Con l’infortunio di Bennacer, il Milan è alla ricerca di un centrocampista e guarda in Serie A: a Hjulmand del Lecce.

Secondo quanto scritto da Pianeta Lecce, due club in questi giorni hanno messo gli occhi su di lui: Borussia Dortmund e Milan, con i rossoneri al momento in leggero vantaggio sui tedeschi. Il Lecce valuta il giocatore circa 20 mln e non si siederà al tavolo per meno di 15 mln