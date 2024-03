Mercato Milan, ritorno di fiamma per l’estate: torna di moda un vecchio pallino! I dettagli

Mercato Milan, ritorno di fiamma in vista della prossima sessione estiva: torna di moda un vecchio pallino! I dettagli

Il calciomercato Milan non ha ancora abbandonato l’idea che porta a Serhou Guirassy per rinforzare il proprio reparto offensivo nel corso della prossima sessione estiva.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che ricorda come i rossoneri ci avevano già provato in inverno ma senza successo. È possibile che da giugno in avanti possa essere fatto un nuovo tentativo anche considerando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.