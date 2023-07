Gonzalez Milan: a breve contatti con il Valencia! La situazione. Il giocatore, che piace a Moncada, è il rimpiazzo di Gabbia

Con Mattia Gabbia pronto a volare in Spagna, direzione Villarreal, il Milan cerca un rimpiazzo per quanto riguarda il difensore centrale. Il nome in pole è quello di Facundo Gonzalez.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, l’agente di Facundo Gonzalez, Martin Guastadisegno, sarà in a Milano questa settimana: è previsto un incontro con il Milan per parlare del difensore centrale,