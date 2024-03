Mercato Milan, Giroud e Kjaer al passo d’addio? Pioli può perdere due sue colonne: il punto della situazione sui due calciatori

TMW fa il punto sul mercato Milan, soffermandosi sui calciatori in scadenza di contratto a giugno. Tra di essi spiccano due delle colonne della squadra rossonera di questi ultimi anni: Olivier Giroud e Simon Kjaer.

Il francese a settembre compirà 38 anni ed è allettato dall’interesse del Los Angeles FC in MLS. Per lui rappresenterebbe una scelta importante anche a livello familiare e sta valutando tutte le opzioni sul tavolo. Il club rossonero, dal canto suo, farà come con Ibrahimovic: lascerà dunque al calciatore la decisione se porre fine all’avventura a Milano o meno. Resta tutto da scrivere anche il futuro del difensore danese, cercato a gennaio dal Fenerbahce. Come riferito dall’agente del calciatore, il centrale vorrebbe rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, ma bisognerà capire se anche la società sarà dello stesso avviso.