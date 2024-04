Mercato Milan, da decidere il futuro di Thiaw e Kalulu: uno dei due verso l’addio? Cosa filtra

Mercato Milan, a fine stagione la decisione definitiva sul futuro di Kalulu e Thiaw: uno dei due può partire in estate

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, a fine stagione il calciomercato Milan sarà chiamato a fare delle importanti valutazioni sul futuro di Malick Thiaw e Pierre Kalulu, protagonisti entrambi di una stagione decisamente sottotono soprattutto a causa degli infortuni.

Le valutazioni sono ancora in corso ma ad oggi è possibile che almeno uno dei due parta in estate: l’ultimo mese di stagione servirà ai due per cercare di strappare la conferma in vista della prossima stagione.