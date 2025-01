Mercato Milan Futuro, preso Camporese: il comunicato ufficiale del club rossonero

Condividi via email

Mercato Milan Futuro, arriva il comunicato ufficiale del club rossonero: è stato acquistato Michele Camporese

In attesa di nuovi acquisti per la prima squadra del Milan, si muove il calciomercato di Milan Futuro. Acquistato il difensore classe 1992 Michele Camporese, che in carriera ha vestito anche le maglie di Empoli, Benevento, Foggia e Cosenza. Ecco il comunicato del club:

«AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Michele Camporese dal Cosenza Calcio»