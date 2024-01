Mercato Milan, un ex obiettivo andrà al Napoli: ecco si chi si tratta. Il centrocampista sbarca in Italia ed approda in Serie A

Si allontana un ex obiettivo del mercato Milan, ma si avvicina all’Italia ed alla Serie A. Leander Dendoncker, seguito dai rossoneri ai tempi in cui giocava all’Anderlecht e quando c’era Mirabelli, è pronto a sbarcare nel nostro campionato.

A fare sul serio per il centrocampista belga in forza all’Aston Villa è il Napoli: il calciatore arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a a 10 milioni di euro. A dare la notizia è Sky Sport, dopo l’anticipazione del The Athletic.