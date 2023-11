Mercato Milan, Pioli vota Colombo: messaggio chiaro a Furlani

Mercato Milan, Stefano Pioli vota Lorenzo Colombo: comunicazione arrivata a Furlani. C’è il rossonero nel futuro del centravanti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Colombo, ceduto in prestito al Monza nell’ultimo calciomercato Milan, ha serie possibilità di completare il reparto d’attacco del Diavolo per la stagione 2024-2025.

A Pioli il ragazzo piace tanto da aver comunicato a Furlani la volontà di lavorarci a partire dalla prossima stagione. Nei piani del tecnico Colombo sarebbe l’attaccante giovane da affiancare al titolare (David) e al veterano (Giroud).