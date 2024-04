Mercato Milan, Moncada scioglie le riserve: tracciato l’identikit del colpo a centrocampo. Arriverà a queste CONDIZIONI

Mercato Milan, Moncada ha sciolto le riserve: un centrocampista in estate arriverà ma solo a costi contenuti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan, e in particolare Geoffrey Moncada, ha sciolto le riserve per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo centrocampista durante la prossima estate.

Il colpo ci sarà ma al momento non rappresenta una priorità e peraltro l’acquisto verrà effettuato solo a determinate condizioni, ovvero senza spese clamorose. Gli obiettivi principali sono il centravanti e un nuovo centrale di difesa.