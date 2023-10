Mercato Milan, De Paul torna in Italia? Una big in pressing

Mercato Milan, Rodrigo De Paul, accostato anche ai rossoneri in passato, è nel mirino della Juve per gennaio. La situazione

Stando a quanto riferito da Tuttosport, per gennaio la Juve ha intenzione di portare a Torino Rodrigo De Paul, accostato anche al calciomercato Milan, ormai obiettivo da diverse sessioni di calciomercato.

L’ostacolo principale è rappresentato dal costo del cartellino del giocatore argentino, che dal canto suo non disdegnerebbe però un rientro in Italia. Per questo, continua il quotidiano, resiste l’alternativa Hojbjerg per un centrocampo che subirà un restyling abbondante.