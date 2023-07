De Ketelaere Milan: il PSV lo cerca, Furlani studia la strategia! L’obiettivo dei rossoneri è evitare una minusvalenza: due le soluzioni

Charles De Ketelaere è nella lista di giocatori che potrebbero lasciare il Milan quest’estate. Sebbene la sua volontà sia quella di rimanere e convincere società e staff, il belga non rientra nei piani di Stefano Pioli. Pagato 35 milioni, Furlani studia una sua eventuale cessione senza incappare in minusvalenza: ad essere interessato al trequartista c’è il PSV.

In caso di cessione a titolo definitivo, i calcoli dicono che questa dovrebbe avvenire sui 28-30 milioni. In caso, invece, di prestito con diritto di riscatto, l’opzione di acquisto deve essere superiore ai 20 milioni. E il PSV può essere la squadra giusta a sborsare questa cifra per lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.