De Ketelaere Milan: il club ha deciso! Due opzioni sul belga. I rossoneri sono pronti a valutare le offerte

Charles De Ketelaere ha scelto gli Europe Under 21 con il Belgio per ripartire. Un modo per il Milan per rivalutare il giocatore rossonero.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, il trequartista belga potrebbe attirare offerte sui 27/28 milioni: in prestito con diritto o, meglio ancora, obbligo di riscatto.