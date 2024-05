Mercato Milan, i rossoneri REPLICANO l’operazione Bennacer? Il centrocampista può arrivare dalla Serie B, idea CLAMOROSA

Mercato Milan, i rossoneri guardano in casa Sassuolo per rinforzare il centrocampo: idea Boloca, tutti i dettagli

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan, durante la prossima estate e per quanto riguarda il reparto di centrocampo, potrebbe replicare l’operazione Bennacer del 2019.

I rossoneri infatti avrebbero chiesto informazioni dettagliate al Sassuolo per Boloca, centrocampista messosi in mostra in questa stagione come uno dei migliori della Serie A. Da battere la concorrenza di due club italiani: sul ragazzo infatti ci sono anche Lazio e Fiorentina.