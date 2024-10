Mercato Milan, da Camarda a Liberali: SPUNTA il piano del club rossonero sui giovani ITALIANI

Mercato Milan, da Camarda a Liberali: il club rossonero vuole formarsi in casa propria gli italiani da aggiungere alla rosa

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha una strategia precisa per quanto riguarda l’aumento del numero di calciatori italiani presenti in rosa. Difficile il ricorso al mercato interno, anche se Samuele Ricci del Torino piace sempre molto, ma molto più probabile il ricorso alla seconda squadra e alla Primavera.

In pratica il Milan ha intenzione di costruirsi in casa i talenti del futuro: da Liberali a Camarda, in questo senso la strada appare tracciata.