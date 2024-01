Buongiorno Milan, Riso incontra Cairo: sul piatto c’è quell’offerta. La risposta del patron granata

Buongiorno Milan, ieri sera incontro Riso-Cairo per il centrale: presentata la proposta del club rossonero. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, nella serata di ieri c’è stato un importante incontro tra Riso, procuratore di Buongiorno, e Urbano Cairo, presidente del Torino.

L’agente del ragazzo, obiettivo caldo del calciomercato Milan, ha presentato la proposta ufficiale dei rossoneri: 18 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo (valutato 15) a titolo definitivo per un totale di 33 milioni. No di Cairo che di milioni ne chiede 40 e soprattutto non valuta Colombo più di 10 milioni. Al momento l’affare non decolla.

LEGGI ANCHE: Buongiorno Milan: 5 CURIOSITA’ sull’obiettivo numero uno di Furlani per la difesa