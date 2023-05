Mercato Milan: Brahim Diaz-Asensio, che intrigo! A cosa pensano le due società in vista della sessione estiva

Intrigo internazionale sull’asse Milano-Madrid. Il Milan proverà a trattenere Brahim Diaz proponendo al Real una cifra attorno ai 20 milioni di euro, ma non è detto che i Blancos abbiano voglia di trattare su questo fronte.

In estate infatti il club allenato da Ancelotti saluterà Asensio e potrebbe decidere di riportare alla base il trequartista spagnolo del Milan. Nel caso in cui il Diavolo non riuscisse a riscattare Brahim Diaz, ecco che Maldini potrebbe fiondarsi proprio su Asensio. A scriverlo è il Corriere dello Sport.